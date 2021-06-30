30 Haziran 2021, Çarşamba
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Marketlerde yeni dönem! Hangi ürünlerde seçmece bitiyor?
Son dakika haberi... Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.