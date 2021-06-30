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Marketlerde yeni dönem! Hangi ürünlerde seçmece bitiyor?

A Haber
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Giriş: 30.06.2021 10:52
Son dakika haberi... Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.
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Hangi ürünlerde seçmece bitiyor?
Hangi ürünlerde seçmece bitiyor?
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