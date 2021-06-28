Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte illere göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını açıkladı. Peki; İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? En çok Kovid-19 vakası görülen ve en az vaka görülen iller hangileri? İşte Türkiye haritası üzerinde il il vaka sayıları...
SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.
İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR...
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
EN ÇOK KOVİD-19 GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
EN ÇOK AZALAN İLLER
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri ise; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat oldu
İŞTE O HARİTA...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...
- Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında başlıyor? İşte tarihler...
- Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...
- Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...
- BİM'de 29 Haziran indirimleri açıklandı! Bu hafta salı aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları
- Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...
- MEB duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
- TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...
- ATA AÖF online bütünleme sınavı giriş ekranı! 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
- ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- iPhone 13 için geri sayım: Fiyatlar belli oldu! 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? 128, 256, 512 GB, 1 TB...