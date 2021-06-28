28 Haziran 2021, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte illere göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını açıkladı. Peki; İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? En çok Kovid-19 vakası görülen ve en az vaka görülen iller hangileri? İşte Türkiye haritası üzerinde il il vaka sayıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte illere göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı

SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.

İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR...

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

EN ÇOK KOVİD-19 GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN ÇOK AZALAN İLLER

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri ise; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat oldu

İŞTE O HARİTA...

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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