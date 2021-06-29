Son dakika: KADEM'den ODA TV hakkında suç duyurusu

"ODA TV'de C.T. imzasıyla yayınlanan 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberde 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına ODA TV ulaştı' ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'Kız öğrenciler girip çıkarken silah taşıdığı", "durumu gören öğrencilerin şoke olduğu" gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakı da net bir şekilde ortaya çıkmıştır"