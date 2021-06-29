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Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yaparken bahçeye düştü

Bursa’da eğitim uçuşu yapılan içinde 2 kişinin bulunduğu uçak, motor arızası nedeniyle havaalanına zorunlu iniş yaparken yakındaki bahçeye düştü. Kazada, 2 kişi hafif yaralanırken, uçakta hasar oluştu. A Haber muhabiri Necat Kırbulut kazanın yaşandığı sıcak bölgeden son durumu aktardı.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yaparken bahçeye düştü

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan egitim amacıyla saat 06.45 sıralarında havalanan tek motorlu Cessna 172 tipi egitim uçağı öğle saatlerinde geri döndü.

Öğrenci değişiminin ardından yeniden havalanan uçak ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı'na yöneldi.

Ancak saat 15.00 sıralarında havaalanına iniş yapacakları sırada motor arızası meydana geldi. Uçak, zorulu iniş sırasında Yunuseli'ndeki bir bahçeye düştü.

Armut ağaçları arasına düşen uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından gözlem amacıyla hastaneye götürüldü.

VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA
Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada bölgedeki bir meyve bahçesine inen uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

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