ODA TV "Kız yurdunda silah" yalanının arkasında! Gerçeklere gözlerini kapadılar

Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi"

GÖRÜNTÜ VE AÇIKLAMALARA RAĞMEN YALANDA ISRARCILAR

ODA TV'nin iddiası kısa sürede çürütüldü. A Haber söz konusu yurda gidip oyuncal silahları görüntüledi. Dizinin yapımcıları ve KADEM'den gerekli açıklamalar yapıldı ve böylece iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

ODA TV ise haberin yalan olduğunun ortaya çıkmasına rağmen rezillikte ısrarını sürdürdü. Söz konusu yalan haber, yeni manşet ve köşe yazılarıyla köpürtüldü.



Oda TV, bugün yine "Kız yurdunda silah haberinin perde arkası" başlıklı bir haberi manşete taşıyarak algı peşine düştü.



Haberde yalan olduğu açıkça belli olan iddia için şu ifadeler yer aldı:

"Biz haberimizin arkasındayız.

Bu silahların gerçek mi, imitasyon mu olduğu resmi bir açıklamayla ilan edilmelidir. Ama İçişleri Bakanlığı suskunluğu tercih ediyor.

Bir daha soralım; bu suskunluğun sebebi silahların gerçek olması mı? Belgesel için silahların TSK envanterinden alınması mı?

Ayrıca, belgesel için Kız Öğrenci Yurdu niçin depo ya da stüdyo olarak kullanılıyor? Çekimler için neden alınmış izin belgesi yok?"