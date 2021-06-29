ODA TV "Kız yurdunda silah" yalanının arkasında! Gerçeklere gözlerini kapadılar
TRT adına çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak silahları gerçek silahlar olarak sunan ve sözde silahların KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığını savunan ODA TV, kamuoyunda yapılan onca haber ve görüntülere rağmen yalan haberinin arkasında durdu. ODA TV, bugün yine manşete taşıdığı haberde "Biz haberimizin arkasındayız. Bu silahların gerçek mi, imitasyon mu olduğu resmi bir açıklamayla ilan edilmelidir. Ama İçişleri Bakanlığı suskunluğu tercih ediyor. Bir daha soralım; bu suskunluğun sebebi silahların gerçek olması mı? Belgesel için silahların TSK envanterinden alınması mı?" ifadelerine yer verdi.
ODA TV, geçtiğimiz günlerde "Oda TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" diyerek silahların gerçek olduğu imasında bulunduğu bir haberi manşetine taşıdı.
Haberde, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı" ifadelerine yer verildi. ODA TV, bu silahların fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı, bir de askeri uzmanlara fotoğraflardaki silahları analiz ettirdi.
Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi"
GÖRÜNTÜ VE AÇIKLAMALARA RAĞMEN YALANDA ISRARCILAR
ODA TV'nin iddiası kısa sürede çürütüldü. A Haber söz konusu yurda gidip oyuncal silahları görüntüledi. Dizinin yapımcıları ve KADEM'den gerekli açıklamalar yapıldı ve böylece iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.
ODA TV ise haberin yalan olduğunun ortaya çıkmasına rağmen rezillikte ısrarını sürdürdü. Söz konusu yalan haber, yeni manşet ve köşe yazılarıyla köpürtüldü.
Oda TV, bugün yine "Kız yurdunda silah haberinin perde arkası" başlıklı bir haberi manşete taşıyarak algı peşine düştü.
Haberde yalan olduğu açıkça belli olan iddia için şu ifadeler yer aldı:
"Biz haberimizin arkasındayız.
Bu silahların gerçek mi, imitasyon mu olduğu resmi bir açıklamayla ilan edilmelidir. Ama İçişleri Bakanlığı suskunluğu tercih ediyor.
Bir daha soralım; bu suskunluğun sebebi silahların gerçek olması mı? Belgesel için silahların TSK envanterinden alınması mı?
Ayrıca, belgesel için Kız Öğrenci Yurdu niçin depo ya da stüdyo olarak kullanılıyor? Çekimler için neden alınmış izin belgesi yok?"
TRT: BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR
TRT'den yapılan açıklama şu şekilde;
Odatv internet sitesinde Caner Taşpınar imzası ile bugün "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı bir haber yayınlanmıştır.
KADEM tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da belirtildiği gibi, TRT için yapılmakta olan FETÖ'nün mahrem yapılanmasını, TSK'ya sızma faaliyetlerini ve örgütsel şemasını itirafçıların beyanları ile anlatan; kamuoyunda örgütün mahrem yapılanması hakkında farkındalığı artıracak olan bir dokü-drama çekimi gerçekleştirilmektedir.
İtirafçıların yüzleri açık şekilde verdikleri beyanlara dayanan 'Mahrem' isimli belgesel, bu anlamda bir ilk olacaktır. Bu özel yapım için 159 ayrı mekanda çekimler yapılmıştır. Bu mekanlardan birisi de, belgeselin birçok iç mekan ihtiyacını karşılayacak şekilde sanat ekibi tarafından dekore edilen Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'dur.
Bahsi geçen haberde yer verilen fotoğraftaki silahlar, bu çekimlerde kullanılan imitasyon silahlardır. Gerçek silah değildir. Sadece bir film setinin aksesuarlarıdır. Çekimler sonrasında set eşyalarının taşınması esnasında çekilen fotoğraflar üzerinden FETÖ'cü hainlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde algı oluşturmak, gazetecilik etiğine sığmayan bir davranıştır.
Bir film seti olduğu ilk bakışta anlaşılan ve önünde TRT logosu olan bir kamyonun bulunduğu yerde art niyetli olarak sadece bir kareyi alıp bunun üzerinden aksesuarların gerçek olup olmadığını uzman olduğu söylenen bazı kişilere yorumlatmak ve buradan bir algı oluşturmak kumpas davalarını hatırlatan bir FETÖ taktiğidir. Ne trajiktir ki bu taktik, FETÖ'nün "MAHREM" yüzünü ortaya çıkaracak olan bir belgesele denk gelmiştir.
Bu vesile ile halkımızı, 15 Temmuz Haftası'ndan itibaren TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan MAHREM adlı 6 bölümlük belgeselimizi izlemeye davet eder, kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.
KADEM'DEN AÇIKLAMA
Oda TV'nin algı operasyonuna Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) açıklama geldi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Son durum...
- Genelge yayımlandı! Bu pazar yasak var mı? 4 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?
- İŞKUR OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı?
- LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- esinav.ataaof.edu.tr: ATA AÖF bütünleme sınavı giriş nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
- Herkes başvuru yapabilir! Geri ödeme almak çok kolay! Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL...
- Artık marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! A101, BİM, Migros...
- Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?
- Gözler o tarihe çevrildi! MEB tarih verdi! LGS ve YKS sonuçları için kritik tarih...
- Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Artış yaşanacak...