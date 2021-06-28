Son dakika: Türkiye genelinde yüzde 55 aşısını oldu! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü bayram hedefini açıkladı
Son dakika haberine göre Koronavirüsle savaşta en önemli silah olan aşılama, tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre dün öğleden sonra toplam doz miktarı 47 milyon 200 bine yaklaştı. Böylece Türkiye genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 55’i, 1 doz aşısını yaptırmış oldu.
Türkiye'nin her yerinde koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması büyük bir özveriyle sürüyor. Aşılama, yaş sınırının 18'e düşmesiyle birlikte son dönemde iyice hız kazandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün öğleden sonra toplam doz miktarı 47 milyon 200 bine yaklaştı.
Güneydoğu bölgesindeki illerde ise bu rakam yüzde 20'lerde kaldı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde aşılanmanın hızlanması ve aşı yaptırmak istemeyenlerin ikna edilmesi için birçok kampanya ve çalışma yürütülmeye devam ediliyor. Aşı ikna timleri aralıksız çalışıyor, tarlalarda, bahçelerde, sanayi sitelerinde vatandaşın ayağına gidilerek aşılama yapılıyor.
MUHTARLAR İŞ BAŞINA...
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşılamada toplumsal bağışıklığın kazanılması ve rahatlamanın sağlanması için nüfusun yüzde 70'inin çift doz aşılanması gerektiğini söyledi. Ancak son yapılan bazı çalışmalarda bu oranın Delta varyantı nedeniyle yüzde 75'e çıktığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Balık, "Eskiden BioNTech aşısının tek dozdan itibaren koruduğunu düşünüyorduk ancak Delta varyantı ile bu etkinlik görece olarak ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu nedenle 2 doz aşı olmadan kurallara devam etmek gerekiyor" dedi.
Prof. Dr. Balık, Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılamaların düşük olmasının nedenlerine yönelik ise şunları söyledi: "Bu bölgede geçmişte yaptığımız tüm aşı kampanyalarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşılama oranları hep daha düşük olmuştur. Bu bölgedeki vatandaşların hem ayağına kadar aşıyı götürmek hem de muhtarlar gibi yerel kanaat önderlerine ulaşmak ve onları kullanmak çok önemli."
BAYRAMA KADAR % 70 YAKALANMALI
Hürriyet'in haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü ise bayram öncesi aşılamanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Kurban Bayramı'nda ve yaz, tatil döneminde yaşanacak insan hareketliliğinin güzün tekrar dördüncü bir dalgaya neden olmaması bakımından bayram öncesi aşılamayı olabildiğinde yaygın olarak, yani ülkemizin her yerinde her kentinde, köyünde yapıyor olmalıyız. Çünkü bayramın girmediği köy, mahalle, ev yoktur bizim kültürümüzde. Hastalığı geçirenler çıktıktan sonra hedef kitlenin asgari yüzde 70'inin bağışık olması lazım ki bulaş zinciri kırılsın. Bu da hedef kitlenin yüzde 90'ının iki doz aşılanması anlamına geliyor."
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