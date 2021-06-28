Son dakika: Türkiye genelinde yüzde 55 aşısını oldu! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü bayram hedefini açıkladı

BAYRAMA KADAR % 70 YAKALANMALI

Hürriyet'in haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü ise bayram öncesi aşılamanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Kurban Bayramı'nda ve yaz, tatil döneminde yaşanacak insan hareketliliğinin güzün tekrar dördüncü bir dalgaya neden olmaması bakımından bayram öncesi aşılamayı olabildiğinde yaygın olarak, yani ülkemizin her yerinde her kentinde, köyünde yapıyor olmalıyız. Çünkü bayramın girmediği köy, mahalle, ev yoktur bizim kültürümüzde. Hastalığı geçirenler çıktıktan sonra hedef kitlenin asgari yüzde 70'inin bağışık olması lazım ki bulaş zinciri kırılsın. Bu da hedef kitlenin yüzde 90'ının iki doz aşılanması anlamına geliyor."

