Delta varyantına karşı hangi aşı daha etkili? Sinovac mı BioNTech mi? Delta varyantının belirtileri neler?

DELTA VARYANTINA KARŞI AŞI ETKİLİ Mİ?

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sinovac aşısı olan sağlık personeli ve 65 yaş üstüne, 3. doz Biontech olanağı bir an önce sağlanmalıdır. Delta varyantına Sinovac büyük ihtimalle durduramıyor ama Biontech çok etkili. 2. doz Sinovac aşısından 1-6 ay sonra 3. doz Biontech veya başka bir aşı olunması uygundur."