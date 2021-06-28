Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Daha sonra görüşmeye, Özbekistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.

Umurzakov, Özbekistan'a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla Oktay'a teşekkür ederek, "Ata yurda hoş geldiniz" dedi.