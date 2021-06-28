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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Toplantısı'nın yapılacağı otelde Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile bir araya geldi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile görüştü.

Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Toplantısı'nın yapılacağı otelde bir araya gelen Oktay ve Umurzakov, ikili baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra görüşmeye, Özbekistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.

Umurzakov, Özbekistan'a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla Oktay'a teşekkür ederek, "Ata yurda hoş geldiniz" dedi.

Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Umurzakov'a teşekkür eden Oktay ise Özbekistan'da bulundukları andan itibaren kendilerini öz yurtlarında hissettiklerini dile getirdi.

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