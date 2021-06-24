Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?

"AŞI İLE SALGINDAN TAMAMEN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Sağlık Bakanı Koca, bu süreçte en büyük gururlarının sağlık çalışanları olduğunu, tam bir seferberlikle hastalıkla mücadele edildiğini, salgın yönetiminin en zorlu döneminin de bu günler olduğunu söyledi.

Dördüncü bölümde ise salgının kontrolünün ele alınarak aşılama programının başladığına, salgının gerilediğine dikkati çeken Koca, "Şu an bu aşamadayız ve salgının kısa sürede son bulacağına inancım tam. Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için tedbirler aldık, hastalık ile mücadele ettik. Şimdi de aşı ile salgından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz." ifadesini kullandı.