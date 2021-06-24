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Haberler Galeri Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?

Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?

Son dakika... 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama yaşı 25'e indirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilerleyen günlerde 18 yaş üstünün aşılanacağını duyurmuştu. Müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 18 yaş üstüne yapılacak aşı için tarih verdi. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 18 yaş üstü aşı randevusu ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.06.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 12:31
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Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?

18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Türkiye'de Kovid-19 salgınına ilişkin ilk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmesinin ardından birçok tedbir hayata geçirildi. Bu sene aşılama sürecine geçiş yapılan Türkiye'de hangi yaş grubuna aşı yapıldığına çevrildi. 18 yaş üstü için aşı randevusunun başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?

18 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

18 yaş üstü gençler 25 Haziran Cuma günü aşı randevusu alabilecekler. Randevuların alınması ile birlikte aşılama olacak.

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Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.

* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.

* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.

* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.

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Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?

"AŞI İLE SALGINDAN TAMAMEN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Sağlık Bakanı Koca, bu süreçte en büyük gururlarının sağlık çalışanları olduğunu, tam bir seferberlikle hastalıkla mücadele edildiğini, salgın yönetiminin en zorlu döneminin de bu günler olduğunu söyledi.

Dördüncü bölümde ise salgının kontrolünün ele alınarak aşılama programının başladığına, salgının gerilediğine dikkati çeken Koca, "Şu an bu aşamadayız ve salgının kısa sürede son bulacağına inancım tam. Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için tedbirler aldık, hastalık ile mücadele ettik. Şimdi de aşı ile salgından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?

"SALGINDA ERTELENEN SAĞLIK HİZMETLERİ SEBEBİYLE YAŞADIĞIMIZ KAYIP ÇOK DAHA BÜYÜK"

Hastalıkla mücadelenin yoğun şekilde sürdürüldüğü üçüncü dönemin bazı sonuçları hakkında bilgiler paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sürecinde ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük. Örneğin kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Bu durumun temel sebebi, salgın dışında sağlık hizmetine ulaşımın yavaşlaması ya da vatandaşlarımızın salgın dışındaki sebeplerden hastanelere gitmekten imtina etmeleridir. Benzer birçok hastalığın teşhisinde azalış olurken o hastalığa bağlı kayıplarda artışlar yaşadık.