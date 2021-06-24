24 Haziran 2021, Perşembe
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Bakan Fahrettin Koca tarih verdi: 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu ne zaman başlayacak?
Son dakika... 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama yaşı 25'e indirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilerleyen günlerde 18 yaş üstünün aşılanacağını duyurmuştu. Müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 18 yaş üstüne yapılacak aşı için tarih verdi. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 18 yaş üstü aşı randevusu ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 12:31
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