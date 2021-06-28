Son dakika: Türksat 5A hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan yerli uydu müjdesi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A uydusu hizmete alma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen dünyadaki 10 ülke arasına girecek. Amacımız 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir. Türksat 6A'yı önümüzdeki yıl fırlatmayı hedefliyoruz." dedi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A uydusu hizmete alma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar:
Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye oturmuş uydumuz servis vermeye hazır hale gelmiştir. Şimdi sıra TÜRKSAT 5B'de. Amacımız yılın son çeyreğinde bu uydumuzu da uzaya göndermektir. TÜRKSAT 5B'nin devreye girmesiyle, veri alış veriş kabiliyetimiz 15 kat artacaktır. Manevra ömrü 35 yıl olarak.
4 yıllık emeğin ürünü olan uydunun hizmete girmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orda Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir.
Kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip Türksat 5A sağlayacağız yüksek katma değerle çok önemli bir projedir. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları tamamlanan Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon-9 roketi ile uzaya göndermektir.
Faydalı yük kapasitesi bugünkü uyduların tamamından fazla olacak Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri aktarım kapasitemiz 15 kat artacaktır.
İçinde bulunduğumuz dijital çağ, soyut üretim dediğimiz bilginin üretimi üzerine kurulu.
TÜRKİYE KENDİ HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEN 10 ÜLKE ARASINA GİRECEKTİR
Bununla kalmıyoruz, yaklaşık 5 yıl önce milli haberleşme uydu projemizi başlatmıştık. Bu çerçevede TÜBİTAK, TURKSAT, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun katkıları ile Türksat 6A uydumuzu ürettik. Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye kendi haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir.
Dünya yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşıyor. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim şeklinin kökten değiştiren bu çağın adı dijital çağdır.
Toprağı ekmek ve makinayı kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara neden olduysa dijital çağ da benzer etkilerde bulunacaktır.
İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır.
Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için gereken adımları daha hızlı atmanın hazırlıkları içerisindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız.
Güçlü bir siber savunma mekanizması kuracağız. Bu vesile ile 15 Temmuz'da bu tesiste şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi, yükselmeye devam ediyor.
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