Son dakika: Türksat 5A hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan yerli uydu müjdesi

TÜRKİYE KENDİ HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEN 10 ÜLKE ARASINA GİRECEKTİR

Bununla kalmıyoruz, yaklaşık 5 yıl önce milli haberleşme uydu projemizi başlatmıştık. Bu çerçevede TÜBİTAK, TURKSAT, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun katkıları ile Türksat 6A uydumuzu ürettik. Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye kendi haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir.

Dünya yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşıyor. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim şeklinin kökten değiştiren bu çağın adı dijital çağdır.

Toprağı ekmek ve makinayı kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara neden olduysa dijital çağ da benzer etkilerde bulunacaktır.

İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır.

Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için gereken adımları daha hızlı atmanın hazırlıkları içerisindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız.

Güçlü bir siber savunma mekanizması kuracağız. Bu vesile ile 15 Temmuz'da bu tesiste şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi, yükselmeye devam ediyor.