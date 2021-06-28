Müsilaj sonrası balıkçıların Afrika planı!
Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve yengeçlere zararı tespit edilen müsilajın su altı hayatına etkisi henüz net değil ancak balıkçıların B Planı hazır. Afrika sahilleri bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Son dakika haberi: Denizcilik ve balıkçılık yüzbinlerce kişinin geçimini sağladığı çok geniş bir alan. Özellikle son dönemde Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası (müsilaj) felaketi nedeniyle birçok tekne gelecekten kaygılı. Hem teknelerde oluşan zarar hem de denizaltındaki yaşamın ne kadar etkilendiği ve etkileneceği belirsizliği sürüyor. Bu kapsamda ekonomik devamlılık için bazı alternatifler de gündemde.
Henüz net bir etki araştırması yapılmasa da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, İzmit Körfezi'nde yengeçlerin ölümüne sebep olmaya başladı. Yine de hızlı bir şekilde atılan adımlar ve başlatılan temizleme çalışmaları da sektöre umut vermiş durumda.
SORUNUN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR
Geç kalındığını ancak önlemler sonrası sektörün eylül ayında sezonun açılmasıyla sorun yaşamayacağını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tuncay Sagun, "Bu artık başımıza gelmiş bir sorun. Hükümetimizin attığı adımlar sonrası sezonun açılmasıyla birlikte bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz.
B PLANI AFRİKA
Yine de bir B planımız var. İşler kötü giderse Afrika bizim alternatif alanımız olacak. Tabii ki evimizin önü, alıştığımız deniz Marmara Denizi ama Moritanya gibi yerlerde de avcılık yapabiliriz. Balıkçılık sektörü son dönemde çok hızlı gelişti. Artık dünyanın her yerinde hem üretim hem de avcılık yapıyoruz. Bu sektör çok kişiye ekmek veriyor. İnşallah kısa zamanda bu sorunlar çözülür" dedi.
TİM Başkan Vekili, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, "Gemilerin su alıcı kinistin sandıkları büyüklüğüne göre değişmekle birlikte en az 2 metre suyun altında. Bu nedenle müsilaj gemilerin seyrine ciddi bir engel oluşturmadı.
Ayrıca gemilerin seyir yolu üzerinde o kadar fazla yoğunluk yok. Müsilaj kıyıya yakın sığ yerlerde daha çok su altında da görünüyor. Ancak yatlarda ve küçük tonajlı gemilerin soğutma sistemlerinde problem yarattığını biliyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...
- Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...
- 2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?
- Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...
- Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...
- YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?
- YKS sınav yorumları 2021: AYT, YDT soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? Bu yıl YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?
- YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?
- YKS puan hesaplama nasıl yapılır, baraj puanı kaç? YKS barajı geçmek için kaç net, doğru yapmak gerekiyor? TYT AYT puan hesaplama işlemi
- YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...
- YKS yasak listesi: YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
- YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...