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Müsilaj sonrası balıkçıların Afrika planı!

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve yengeçlere zararı tespit edilen müsilajın su altı hayatına etkisi henüz net değil ancak balıkçıların B Planı hazır. Afrika sahilleri bir alternatif olarak öne çıkıyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Müsilaj sonrası balıkçıların Afrika planı!

Son dakika haberi: Denizcilik ve balıkçılık yüzbinlerce kişinin geçimini sağladığı çok geniş bir alan. Özellikle son dönemde Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası (müsilaj) felaketi nedeniyle birçok tekne gelecekten kaygılı. Hem teknelerde oluşan zarar hem de denizaltındaki yaşamın ne kadar etkilendiği ve etkileneceği belirsizliği sürüyor. Bu kapsamda ekonomik devamlılık için bazı alternatifler de gündemde.

Henüz net bir etki araştırması yapılmasa da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, İzmit Körfezi'nde yengeçlerin ölümüne sebep olmaya başladı. Yine de hızlı bir şekilde atılan adımlar ve başlatılan temizleme çalışmaları da sektöre umut vermiş durumda.

SORUNUN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR

Geç kalındığını ancak önlemler sonrası sektörün eylül ayında sezonun açılmasıyla sorun yaşamayacağını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tuncay Sagun, "Bu artık başımıza gelmiş bir sorun. Hükümetimizin attığı adımlar sonrası sezonun açılmasıyla birlikte bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz.

B PLANI AFRİKA

Yine de bir B planımız var. İşler kötü giderse Afrika bizim alternatif alanımız olacak. Tabii ki evimizin önü, alıştığımız deniz Marmara Denizi ama Moritanya gibi yerlerde de avcılık yapabiliriz. Balıkçılık sektörü son dönemde çok hızlı gelişti. Artık dünyanın her yerinde hem üretim hem de avcılık yapıyoruz. Bu sektör çok kişiye ekmek veriyor. İnşallah kısa zamanda bu sorunlar çözülür" dedi.

TİM Başkan Vekili, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, "Gemilerin su alıcı kinistin sandıkları büyüklüğüne göre değişmekle birlikte en az 2 metre suyun altında. Bu nedenle müsilaj gemilerin seyrine ciddi bir engel oluşturmadı.

Ayrıca gemilerin seyir yolu üzerinde o kadar fazla yoğunluk yok. Müsilaj kıyıya yakın sığ yerlerde daha çok su altında da görünüyor. Ancak yatlarda ve küçük tonajlı gemilerin soğutma sistemlerinde problem yarattığını biliyoruz" dedi.

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