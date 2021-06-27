27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri LGBT'li grubun provokasyon amaçlı gösterisiyle ilgili flaş gelişme: 46 kişi gözaltına alındı

LGBT'li grubun provokasyon amaçlı gösterisiyle ilgili flaş gelişme: 46 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğünden LGBT'li grupların İstanbul'da yaptığı provokasyon amaçlı gösteriyle ilgili açıklama geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün LGBT'li gruplarca İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı civarında planlanan yasa dışı gösteri ve yürüyüşle ilgili olarak Beyoğlu Kaymakamlığınca bir günlük yasaklama kararı alındığı hatırlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2021
ABONE OL
LGBT'li grubun provokasyon amaçlı gösterisiyle ilgili flaş gelişme: 46 kişi gözaltına alındı
Söz konusu karara uymayarak yürüyüş yapmakta ısrar eden LGBT'li grupların defalarca uyarıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen görevlilere mukavemette bulunarak karşılık veren gruplar arasından 46 şahıs yakalanmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Yasa dışı gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte yakalananlar arasında maalesef basın mensubu Bülent Kılıç'ın da bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğunu ve ilgili personellerden şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır."

İstanbul'da toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBT savunucuları, "Kürdistan vardır" sloganı atmıştı.

Erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum arzusunda olan LGBT savunucuları,İstanbul'da bir skandala daha imza attı.

Beyoğlu'nda toplanan LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu BEYOĞLU'NDA TOPLANAN LGBT'LİLERDEN 'KÜRDİSTAN' PROVOKASYONU

SLOGANLAR SONRASI POLİS MÜDAHALESİ

Beyoğlu çevresi ve İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.

"KÜRDİSTAN VARDIR" SLOGANLARI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, LGBT'lilerden bazılarının "Kürdistan vardır" sloganı atarak terör örgütü PKK'ya yönelik destek verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA