DSÖ'den Delta varyantı ve aşı açıklaması! 'İkinci doz olsanız bile...'

İlk kez Hindistan'da görülen delta varyantı, DSÖ tarafından 'şimdiye kadar tanımlanan varyantların en bulaşıcısı' olarak kabul ediliyor.

B.1.617.2 olarak bilinen Delta varyantı, iki mutasyon taşıdığı için Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından 'çift mutant' olarak da adlandırılıyor.