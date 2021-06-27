DSÖ'den Delta varyantı ve aşı açıklaması! 'İkinci doz olsanız bile...'
Son dakika haberine göre;Son dakika haberi... 85'ten fazla ülkede görülen Delta varyantının artış göstermesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşıları ve maske kullanımı için flaş açıklama geldi.
Delta varyantını 'endişe verici' kategorisinde değerlendiren DSÖ'den yeni bir açıklama geldi.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.
DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
'Pek çok kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.'
Artan Delta varyantı vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Simao, 'Aşı tek başına koruma sağlamıyor' dedi.
İnsanların maske takmaya devam etmeleri ve havalandırılmış ortamlarda bulunmaları gerektiğinin altını çizen Simao sözlerine şöyle devam etti;
'İnsanlar el temizliğine ve sosyal mesafeye önem vermeye devam etmeli ve kalabalıklardan uzak durulmalı.
Ancak bu sözler Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), açıklaması ile çelişiyor. Zira geçtiğimiz günlerde bir CDS yetkilisi 'Tam aşılı insanlar yüksek derecede korumaya sahipler' açıklamasına imza atmıştı.
İlk kez Hindistan'da görülen delta varyantı, DSÖ tarafından 'şimdiye kadar tanımlanan varyantların en bulaşıcısı' olarak kabul ediliyor.
B.1.617.2 olarak bilinen Delta varyantı, iki mutasyon taşıdığı için Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından 'çift mutant' olarak da adlandırılıyor.
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