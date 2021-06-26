Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
Sazlıdere Barajı nerede? İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi Kanal İstanbul projesinin ilk temeli bugün atılıyor. azlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün açılış törenine Başkan Erdoğan katılacak. Bu gelişmelerin ardından Sazlıdere Barajı'nın nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? İşte Sazlıdere Barajı'nın harita konumu...
Sazlıdere Barajı'nın konumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından "rüyası" olan, Başbakan olarak görev yaptığı 27 Nisan 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli bugün atılacak. Kanal İstanbul'a yapılacak ilk köprü, Sazlıdere Barajı üzerine kurulacak. Peki, Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? İşte Sazlıdere Barajı'nın harita konumu...
SAZLIDERE BARAJI NEREDE?
Sazlıdere Barajı, Küçükçekmece Gölü'nün 6 km kuzeyinde bulunuyor. Batısında Hadımköy ve Büyükçekmece havzası, doğusunda Alibeyköy havzası ile çevrilidir.
İşte Sazlıdere Barajı konumu ve Kanal İstanbul haritası:
KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ NE KADAR?
Kanal İstanbul için gerekli tesis ve yapılara ek proje bileşeni olarak 1 yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor.
Kanal İstanbul'un işletme aşamasında fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için de Karadeniz ve Marmara Denizi giriş bölgesinde dalgakıranlar, acil bağlama alanları ve demirleme alanları, römorkör bağlanma alanları, deniz fenerleri, bakım istasyonları ve işletme binaları, gemi trafik sistemi ve seyir yardımcıları oluşturulması hedefleniyor.
İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen Kanal İstanbul'un, kamu-özel iş birliği kapsamında yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyi açıkladığı toplantıda, projenin tamamıyla milli kaynaklardan karşılanacağını da belirtmişti.
ÜZERİNE 6 KÖPRÜ YAPILACAK
İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor.
İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.
İLK KÖPRÜNÜN TEMELİ ATILIYOR
İlk köprünün temelinin atılmasıyla Kanal İstanbul, fiilen hayata geçirilmeye başlanacak. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.
Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.
Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek.
Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.
Kuzey Marmara Otoyolu Kesim-8 kapsamında kanalla kesişen gergin eğik askılı köprünün kulelerinin, daimond şeklindeki tasarlanması sayesinde kule temelleri bir noktada toplanarak kanalla en az etkileşimi sağlanacak. Kuleler, plan boyutları ve cidar kalınlıkları değişken kutu kesitli iki adet betonarme ayakla teşkil edilecek. Bu ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak.
KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI
Kanal İstanbul Projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışılmıştır. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslanmıştır.
Kanal İstanbul'dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145.000 tonluk tankerlerin geçişine imkân sağlayacak bir tip enkesit kullanılarak, koridorlar mukayese edilmiş ve Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlenmiştir.
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- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
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