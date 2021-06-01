Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı! Haksız yere işten çıkardı



GÜLDİBİ: "MOBBİNGE MARUZ KALDIK, TAZMİNATLARIMIZ ÖDENMEDİ"

İşten çıkarılan belediye personeli Mahmut Güldibi: "Seçimden sonra 6 yönetici pozisyonunda çalışıyorduk. Yeni yönetim gelir gelmez yönetim kurulu kararı ile müdürlerimizi azil yöntemi ile görevden alınıp, eğitmen kadrosuna düşürüldük. Bu bağlam sözleşmemizin 8. Maddesinde yer alan işveren tarafından tek taraflı fesih halinde bize ödenmesi gereken 12 aylık müdürlük tazminatımız ödenmedi ve diğer yapılan sözleşmeye konulmadı. Akabinde hiçbir görev verilmeyip önce senelik izinlerimiz kullandırılıp daha sonra şirkette görev, masa, bilgisayar vermeden görmezden gelindik. Bu kapsamda işten çıkarılma yasağı çıktığı için her hangi bir çıkış yapılamadı ancak kronik hasta olmamız ve devletin sağladığı haklar şahsıma verilmedi. İdari izinli olmamız gerekirken eksik çalışma ödeneğine dahil edildik. Ücretsiz izine çıkarıldık idari izin raporumuz ve rahatsızlığımız olduğu halde. 2020 yılında 4000 kişiye zam verildiği halde 6 kişiye maaş zammı verilmedi. Bu gibi daha bir sürü mobbing olayla karşı karşıya kaldık. Sözlü olarak kıdemimizi tekrar düşürülme teklifinde bulunuldu. Bu olaylar karşısında uygun bir lisan ile önce şirketimize bu olayların giderilmesi için başvuruda bulunduk ancak yasal cevap verme süresinde hiç bir cevap verilmedi. Akabinde çalışma Bakanlığı ve KDK ya yasal başvuruda bulunduk. KDK raporunda maaş zam verilmesi ve mobbing tespit edildi. Çalışma Bakanlığı raporu ise ne şirkete ne şahsımıza şuan tebliğ edilmedi, ancak fesih tebligatında bakanlığın raporu gelmiş gibi yazılmış. 27.05.2021 tarihinde şirketi asılsız ihbarda bulunmak adına tazminatsız 25/b2 maddesi gereği iş akdimizi tazminatsız ve çalıştığımız maaşımız dahi ödenmeden fesih edildi" diye konuştu.