Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'tan sonra bir daha güzel haber daha! Mutasyonlara karşı...

Doç. Dr. Savaşçı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da Faz-2 aşamasında gönüllü olduğu VLP aşısına ilişkin "Çok zor geçen pandemi sürecinden sonra sevindiren gelişmeler de oluyor ülkemizde. 'Turkovac' dediğimiz yerli aşımızda şu anda Faz-3 çalışmaları tamamlanmak üzere. Etkinliği de Sinovac aşısı gibi yine etkinliği olacak bir aşımız. Yerli aşı olması bizim için çok önemli. Her zaman ulaşılabilir bir aşının olması bizim için anlamlıydı. Bizim için gurur kaynağı ancak daha da sevindiren haberimiz özellikle son dönemde herkesin biraz da Hindistan kaynaklı korkulu rüyası haline gelen delta mutasyonu, delta plus mutasyonuna karşı ve dünya üzerinde de insan çalışmaları anlamında etkili olabilecek, bu mutasyonlardan da insanları koruyabilecek virüs benzeri parçacık aşısı; TÜBİTAK ve özellikle de bakanımız sayın Varank'ın da gönüllü olduğu aşımız Faz-2 çalışmasında" dedi.