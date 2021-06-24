Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

Aslan, "Gönüllülerimiz gelmeye başladı, biz de aşılamaya başladık. Gönüllüler e-Nabız üzerinden başvuruyorlar fakat daha önceden de bununla ilgili bize oldukça fazla sayıda başvuru var ama hastaneden değil direkt olarak e-Nabız'dan başvuru yapılıyor. İstedikleri merkezlerde aşılarını olabiliyorlar" diye konuştu.