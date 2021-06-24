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Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac için Faz-3 çalışmasının yürütüldüğü merkezlerden Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü uygulamasına devam edildi. PCR testi pozitif olmayan kişilerin gönüllü olabileceğini belirten Doç. Dr. Aslan, "Aşılanmamış, hastalığı geçirmeyen ve bu aşıyı olmak isteyen kişilerin başvurması gerekiyor. Çalışma için başlangıçta tahmin edilen kişi sayısı var. Kişi sayısına ulaşıldığında bu aşıda Faz-3 çalışması sonlanmış olacak" dedi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı ilk geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışması, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı programla başlatıldı.

Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca yürütülen Faz-3 çalışmasının yapıldığı merkezlerden Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü uygulaması bugün de sürdü. Faz-3 için gönüllü olanlara hastanede yerli aşı Turkovac, sağlık görevlileri tarafından uygulandı.

Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

E-NABIZ'DAN BAŞVURU

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kaya Aslan, Ankara Şehir Hastanesi'nin Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

Aslan, "Gönüllülerimiz gelmeye başladı, biz de aşılamaya başladık. Gönüllüler e-Nabız üzerinden başvuruyorlar fakat daha önceden de bununla ilgili bize oldukça fazla sayıda başvuru var ama hastaneden değil direkt olarak e-Nabız'dan başvuru yapılıyor. İstedikleri merkezlerde aşılarını olabiliyorlar" diye konuştu.

Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

'HEDEF SAYIYA ULAŞILDIĞINDA ÇALIŞMA BİTECEK'

Doç. Dr. Aslan, daha önce hastalığı hiç geçirmemiş, aşı olmayan ve daha önce PCR testi pozitif olmayan kişilerin gönüllü olabileceğini belirterek, "Gebe olmayan ve belli birtakım ilaçları kullanmayan hastaların olması lazım.

Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

Bize başvuruyorlar. Biz de değerlendirme yaptıktan sonra olmasına engel bir durum varsa onları aşı çalışmasına dahil etmiyoruz. Aşı olanlar e-Nabız üzerinden buraya başvuramıyor.

Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

Aşılanmamış, hastalığı geçirmeyen ve bu aşıyı olmak isteyen kişilerin başvurması gerekiyor. Çalışma için başlangıçta tahmin edilen kişi sayısı var. Kişi sayısına ulaşıldığında bu aşıda Faz-3 çalışması sonlanmış olacak" dedi.

Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

'GÜVENİMİZ TAM'
Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllü olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Çelik (24) de "Türk aşısı olmak için bugün buraya geldim.

Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

Aşımı oldum. Ülkeme, vatanıma, milletime hayırlı olsun. Bir de Türk aşısı olduğu için güvenimiz tam. Ben de onun için geldim. Türk aşısını duyar duymaz hemen dedim ki 'Geleyim, aşımı olayım'" diye konuştu.

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