Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.