25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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