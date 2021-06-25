Hakkari'de acılı annelerden HDP ve PKK'ya tepki
Çocukları HDP tarafından PKK için kaçırılan acılı annelerin protestosu sürüyor. Hakkari HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan anneler teröre ve HDP'ye tepki eylemi düzenledi.
Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları ve "Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek, anneler kazanacak" yazılı pankartlarla HDP İl Başkanlığı önüne yürüdü.
Eylemlerinin 11. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, seslerini duyurmaya çalıştı.
Oğlu dağa kaçırılan Nihal Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için 11 haftadır haykırdıklarını söyledi.
Azimle seslerini yükselten anneler sayesinde terör örgütünün elindeki çocuklarını kurtaracaklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
"Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizlerin sesini haftalardır müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar. Güya Halkların Demokratik Partisi bizlerin de sesi olması iddiasında ama kendisine en ufak muhalefette bile bu kadar umursamaz bir şekilde elinden gelen zulmü uyguluyor. Kulaklarınızı tıkayabilirsiniz ama hiçbir güç annelerin haykırışına, evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır."
Ablası dağa kaçırılan Fadile Koç da annelerin eyleminin yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü anlattı.
"Bizim buradaki oturuşumuzun sebebi tabii ki de evlatlarımızdır. Bizler, bizden zorla alınan, zorla bağrımızdan koparılıp dağa kaçırılan evlatlarımızı istiyoruz." diyen Koç, şunları dile getirdi:
"Biz buradan HDP yöneticilerine, HDP eş başkanlarına ve Pervin Buldan'a sesleniyoruz; 'Sen de bir annesin. Senin bugün evladın dağlarda olsaydı sen bu tür bir ithamda bulunmazdın. Ama gel gör ki senin çocukların villalarda, diskoteklerde. Tabii ki sen yüreği yanık bir annenin neler çektiğini bilemezsin.' Biz HDP'ye asla taviz vermeyeceğiz. HDP bizi birebir PKK sempatizanlarına ve PKK'ya hedef gösteriyor. Gayeleri eylemimizin son bulmasıdır. Ama biz asla eylemimizi sonlandırmayacağız. Dağda tek bir çocuk kalmayana dek biz bu eylemi sürdüreceğiz."
Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attıktan sonra ayrıldı.
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