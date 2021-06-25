Hakkari'de acılı annelerden HDP ve PKK'ya tepki

"Biz buradan HDP yöneticilerine, HDP eş başkanlarına ve Pervin Buldan'a sesleniyoruz; 'Sen de bir annesin. Senin bugün evladın dağlarda olsaydı sen bu tür bir ithamda bulunmazdın. Ama gel gör ki senin çocukların villalarda, diskoteklerde. Tabii ki sen yüreği yanık bir annenin neler çektiğini bilemezsin.' Biz HDP'ye asla taviz vermeyeceğiz. HDP bizi birebir PKK sempatizanlarına ve PKK'ya hedef gösteriyor. Gayeleri eylemimizin son bulmasıdır. Ama biz asla eylemimizi sonlandırmayacağız. Dağda tek bir çocuk kalmayana dek biz bu eylemi sürdüreceğiz."

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attıktan sonra ayrıldı.