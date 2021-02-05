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Haberler Galeri Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar

Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar

Hakkari evlat nöbeti son dakika | Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de bugün 3'üncü kez eylem yapıldı. Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirirken, HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yüksek sesle seçim müziği çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 16:17
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Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine, Şırnak'taki ailelerin ardından Hakkari'deki aileler de 3 haftadır eylemlerini sürdürüyor.

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Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar

Bugün de Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri yine protestoda bulundu.

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Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim muziği çaldırdı. Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı.

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Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar

'GELİN KORKMAYIN BİRLEŞELİM'

Çiftçi, "Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız.

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Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar

Bizler buradan, tüm Türkiyeye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın.