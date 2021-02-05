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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar Son dakika: HDP'den evlat nöbeti tutan annelere büyük saygısızlık! Eylemi sabote etmek için bunu yaptılar Hakkari evlat nöbeti son dakika | Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de bugün 3'üncü kez eylem yapıldı. Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirirken, HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yüksek sesle seçim müziği çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı. Giriş Tarihi: 05.02.2021 16:17
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine, Şırnak'taki ailelerin ardından Hakkari'deki aileler de 3 haftadır eylemlerini sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün de Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri yine protestoda bulundu.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. HDP'liler ise geçen hafta olduğu gibi annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim muziği çaldırdı. Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı.
'GELİN KORKMAYIN BİRLEŞELİM'
Çiftçi, "Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız.
Bizler buradan, tüm Türkiyeye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın.