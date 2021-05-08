Diyarbakır anneleri bir Anneler Günü'ne daha evlatlarından ayrı giriyor

HDP'lilerin oğlunu kandırılarak PKK'ya teslim ettiğini belirten Üçdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Evladım yanımda olmadığı için Anneler Günü diye bir günüm yok. Hüzünlüyüm, yaralıyım. Evladımın büyüdüğünü göremedim. Rüyalarımda bile küçüklüğü görüyorum. Oğlum sana kızmadım, sonuna kadar kapım açık. Gel, dön evine. Devletimiz güçlü bir devlettir. HDP ve PKK zulüm yaptı. Bu acıyı onlar bana yaşattı. HDP kadın haklarından bahsediyor ama en büyük zulmü ve şiddeti onlar bize yaşattı. Kadın haklarını savunuyorlarsa 7 yıldır oğlumu benden koparıp götüren partiden, Kürtlerden kaçan partiden ne beklenir?"

Üçdağ, evladının eve dönmesini temennisinde bulunarak, çocukları için eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.