Türkiye'den yurt dışına yeni ihracat! SİHA'lara hayran kaldılar şimdi sıra zırhlıda
Türkiye'nin yerli üretim SİHA ve zırhlı araçları ilgi görmeye devam ediyor. Dünya Türk SİHA'larını konuşurken, zırhlı araçların alıcıları da arttı. BMC'den Tunus'a yeni Kirpi ihracatı yapılacağı açıklandı.
Dünya Türkiye'nin geliştirdiği yerli ürünleri takip etmeye devam ediyor. SİHA/İHA'ların ardından zırhlı kara araçları da gözdelerden oldu.
Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlı muharebe araçlarıyla güvenlik güçlerinin güvenli şekilde görev yapmasına katkı sağlayan BMC, araçlarının yurt dışındaki kullanıcılarla buluşmasına yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. BMC ile Tunus Savunma Bakanlığı arasında geçen yıl 46 Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç Sözleşmesi imzalandı ve araçlar teslim edildi.
Tunus Savunma Bakanlığı ile temaslarını sürdüren BMC, yeni bir ihracat başarısına imza attı. BMC, ilave 41 Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç ve 5 Kirpi Ambulans sözleşmeleriyle yurt dışındaki varlığını artırdı.
Araçların sevkiyatı gelecek aylarda partiler halinde gerçekleştirilecek. Böylece BMC'nin son dönemde Tunus'ta kullanıma sunduğu araç sayısı 92'ye ulaşacak.
Yeni sözleşmelerle Tunus resmi makamları Kirpi'ye karşı duydukları güven ve memnuniyeti yinelemiş oldu. Söz konusu ülkeye yapılacak yeni teslimatlar, aynı zamanda BMC açısından bir ilki de barındırıyor. Kirpi 4x4'ün ambulans versiyonu da bu ihracat vesilesiyle ilk defa yurt dışında bir kullanıcının envanterine girecek.
Yeni sözleşmeler kapsamındaki teslimatlar tamamlandığında Tunus Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç sayısı 233'e yükselecek. Tunus, Türkiye'den sonra en büyük Kirpi filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.
Kirpi, mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler tarafından en önemli savunma araçlarından biri olarak görev yapıyor.
UKRAYNA RUSYA'YA KARŞI HAVALANDIRDI
Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'ların kullanımı başladı, etkisini gösterdi.
Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin, "Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti" demişti.
AVRUPA SEMALARINDA UÇACAK
SİHA ihracatına yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak.
Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 25 Haziran 2021 Cuma AFAD son depremler listesi
- ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021: YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek?
- YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı
- YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?
- Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?
- Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
- Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
- Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...