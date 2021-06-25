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Türkiye'den yurt dışına yeni ihracat! SİHA'lara hayran kaldılar şimdi sıra zırhlıda

Türkiye'nin yerli üretim SİHA ve zırhlı araçları ilgi görmeye devam ediyor. Dünya Türk SİHA'larını konuşurken, zırhlı araçların alıcıları da arttı. BMC'den Tunus'a yeni Kirpi ihracatı yapılacağı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Türkiye'den yurt dışına yeni ihracat! SİHA'lara hayran kaldılar şimdi sıra zırhlıda

Dünya Türkiye'nin geliştirdiği yerli ürünleri takip etmeye devam ediyor. SİHA/İHA'ların ardından zırhlı kara araçları da gözdelerden oldu.

Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlı muharebe araçlarıyla güvenlik güçlerinin güvenli şekilde görev yapmasına katkı sağlayan BMC, araçlarının yurt dışındaki kullanıcılarla buluşmasına yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. BMC ile Tunus Savunma Bakanlığı arasında geçen yıl 46 Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç Sözleşmesi imzalandı ve araçlar teslim edildi.

Tunus Savunma Bakanlığı ile temaslarını sürdüren BMC, yeni bir ihracat başarısına imza attı. BMC, ilave 41 Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç ve 5 Kirpi Ambulans sözleşmeleriyle yurt dışındaki varlığını artırdı.

Araçların sevkiyatı gelecek aylarda partiler halinde gerçekleştirilecek. Böylece BMC'nin son dönemde Tunus'ta kullanıma sunduğu araç sayısı 92'ye ulaşacak.

Yeni sözleşmelerle Tunus resmi makamları Kirpi'ye karşı duydukları güven ve memnuniyeti yinelemiş oldu. Söz konusu ülkeye yapılacak yeni teslimatlar, aynı zamanda BMC açısından bir ilki de barındırıyor. Kirpi 4x4'ün ambulans versiyonu da bu ihracat vesilesiyle ilk defa yurt dışında bir kullanıcının envanterine girecek.

Yeni sözleşmeler kapsamındaki teslimatlar tamamlandığında Tunus Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Kirpi 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç sayısı 233'e yükselecek. Tunus, Türkiye'den sonra en büyük Kirpi filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.

Kirpi, mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler tarafından en önemli savunma araçlarından biri olarak görev yapıyor.

UKRAYNA RUSYA'YA KARŞI HAVALANDIRDI

Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'ların kullanımı başladı, etkisini gösterdi.

Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin, "Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti" demişti.

AVRUPA SEMALARINDA UÇACAK

SİHA ihracatına yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak.

Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.

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