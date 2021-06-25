CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!

"YILLARDIR CHP'YE OY VERİYORUM AMA BOŞA GİDİYORMUŞ GİBİ GELİYOR"

CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir taksicinin, "Çok çalışmalısınız. Yıllardır CHP'ye oy veriyorum ama boşa gidiyormuş gibi geliyor. Şu ittifak olaylarını bir bıraksanız. İnşallah bu seçimde göreceğiz, tek başına mı çıkacaklar, başkalarıyla mı göreceğiz." sözlerine, heyetteki CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Sahadayız, sokaktayız, doğudayız, batıdayız. Hiç merak etmeyin." diye cevap verdi.

"BİZ BAYRAK, EZAN DEMİŞİZ"

Faik Öztrak da "Başkasına da anlatın; bu partinin hiçbir terörle, teröristle ilişkisi olamaz. Burası Atatürk'ün partisi. Milli birliğin, beraberliğin partisi. Biz bu memlekette savaş meydanlarında bayrak, ezan demişiz, bu cumhuriyeti kurmuşuz." dedi.