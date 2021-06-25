CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Konya'da halkın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, Öztrak'a PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yaptıklarını söyleyince Öztrak, ''Nerede yapmışız? Hep beraber anlatacağız. Bizim kiminle koalisyon yaptığımız belli." diye cevap verdi.
Öztrak, CHP Ekonomi Masası Toplantısı kapsamında geldiği Konya'da, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.
Zafer Meydanı'ndaki esnafı dinleyen Öztrak, taksicilerle sohbet etti.
"YILLARDIR CHP'YE OY VERİYORUM AMA BOŞA GİDİYORMUŞ GİBİ GELİYOR"
CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir taksicinin, "Çok çalışmalısınız. Yıllardır CHP'ye oy veriyorum ama boşa gidiyormuş gibi geliyor. Şu ittifak olaylarını bir bıraksanız. İnşallah bu seçimde göreceğiz, tek başına mı çıkacaklar, başkalarıyla mı göreceğiz." sözlerine, heyetteki CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Sahadayız, sokaktayız, doğudayız, batıdayız. Hiç merak etmeyin." diye cevap verdi.
"BİZ BAYRAK, EZAN DEMİŞİZ"
Faik Öztrak da "Başkasına da anlatın; bu partinin hiçbir terörle, teröristle ilişkisi olamaz. Burası Atatürk'ün partisi. Milli birliğin, beraberliğin partisi. Biz bu memlekette savaş meydanlarında bayrak, ezan demişiz, bu cumhuriyeti kurmuşuz." dedi.
TAKSİCİNİN HDP İLE KOALİSYON ELEŞTİRİSİNE TUHAF CEVAP
Taksicinin ise "Bunu arkadaşlara söylüyorum da 'niye HDP ile koalisyon yapıyorsunuz' diyorlar." sözleri üzerine Öztrak, "Nerede yapmışız? Hep beraber anlatacağız. Bizim kiminle koalisyon yaptığımız belli." ifadelerini kullandı.
Öztrak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yeni kurallara, kurumlara ve kadrolara ihtiyacı olduğunu savundu.
Bir gazetecinin, bazı vatandaşların CHP'nin HDP ile ittifak yaptığı yönündeki iddialarını hatırlatarak, görüşlerini sorması üzerine Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim kiminle ittifak yaptığımız belli. Kimseden gizli saklı bir şeyimiz yok. İttifakımız çok açık, İYİ Parti ile. Genel başkanımız da bunu söylüyor. Seçimde kiminle ittifak yaptığımız belli. Onun dışında tabii ki sandıkta AK Parti'li, MHP'li, HDP'li seçmenle de, ülkede başka partilere oy vermiş kim varsa hepsinin oylarına talibiz. Orada ittifak yapmak isteriz. Seçmenimize saygımız büyüktür, hepsinin oyuna talibiz."
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