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Son dakika: Merkel duyurdu: AB mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar Euro verecek

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar Euro vermek için anlaştığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: Merkel duyurdu: AB mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar Euro verecek

Alman Şansölyesi Merkel, AB liderlerinin, göç anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar Euro verme konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

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AB KOMİSYONU'NA ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

AB liderleri AB Komisyonuna Türkiye ile ilgili flaş bir çağrı yaparak, AB liderlerinin göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkara dayalı konularda Türkiye ile yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği vurgulanmıştı.

AB Zirvesi devam ederken Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasının ardından zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşılmış ve Suriyeliler için resmi teklifin sunulması istenmişti. Bildiride, "AB Konseyi, AB Komisyonuna Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer bölümlerindeki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara sağlanacak finansmanın devamı için resmi teklifi gecikmeksizin sunması çağrısını yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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