Aşı kanser hastalarını koruyor mu? Bu çalışmayla ortaya çıkacak

Kanser hastalarının aşılanma noktasında sağlıklı insanlardan çok farklı olmadığını düşünüyoruz. Aşıların birebir karşılaştırılması ile ilgili yapılmış çok büyük çaplı çalışmalar henüz yok. Bunlar zaman içerisinde elde edilecek. Sinovac, mRNA aşısı ya da diğer aşı türleri ile ilgili karşılaştırmaları zamanla göreceğiz. Her iki aşı çeşidinde de ya da farklı aşı türlerinde oluşan antikorların (kanser hastalarını) ne düzeyde koruduğuna yönelik geniş çaplı çalışmalar da henüz yok. Ama buradaki deneyimler arttıkça rapel dediğimiz belirli aralıklarla aşıların tekrarlanması gündeme gelecek gibi görünüyor. Onun için Kovid dönemi bitti, aşı çalışmalarını bir kenara bırakalım dememek lazım. Ulusal anlamda da bunu önemsiyorum. Bu belki uzun yıllar bizim için Hepatit aşısı gibi ya da başka aşılar gibi gerekli olacak gibi duruyor. O nedenle de ülkemizde yürütülen aşı çalışmalarını yürekten desteklemek gerekiyor. Çünkü daha uzun vadeli bir süreçte bize gerekli olacak bu aşılar."