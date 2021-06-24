Şer odakları aynı çatı altında toplandı! ABD'de FETÖ'cülerin de içinde bulunduğu küresel ihanet derneği kuruldu

ERDOĞAN'I HEDEF ALAN O AÇIKLAMA

Türk Demokrasi Projesi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür" iddiasında bulundu.

Açıklamada şöyle denildi: "Geçen yüzyılın büyük bir bölümünde Türkiye, liberal idealler ve kültürel özgürlük alanında güvenilir bir müttefik ve modeldi. Ancak son yıllarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki konumunu ve özgür ve liberal demokrasi statüsünü çarpıcı biçimde değiştirdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si bölgesel komşularını tehdit etti, aşırılıkçı grupları destekledi, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için adam ve malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı ve yayıldı. Türkiye'nin tüm kurumlarında yolsuzluk. Aynı zamanda, Türkiye ekonomisi, Erdoğan'ın politikalarının bir sonucu olarak ciddi bir ekonomik gerileme yaşadı.

Hukukun üstünlüğü bozulurken ve yolsuzluk yaygınlaşırken, Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor. 2020'de Freedom House, Türkiye'yi resmen 'özgür değil' ilan etti" "TDP, uluslararası toplumu, Erdoğan'ın bölgedeki ve ötesindeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, sistemik yolsuzluğu, aşırılıkçılığa desteği ve demokrasi ve insan haklarına saygısızlığı hakkında bilgilendirmeye kendini adamıştır.Halkı bu tehditler hakkında bilgilendirmek için, düşünce liderliği ve uzmanlık için bir platform sağlarken kapsamlı bir araştırma veritabanı oluşturacağız." "Uzman araştırmalarımızı ve savunuculuğumuzu kamuoyuna sunan geleneksel ve sosyal medya aracılığıyla, Türkiye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı çıkan, gerçek demokratik reformları destekleyen ve Türkiye içindeki yolsuzluk ve baskı güçlerini hesaba katan bir politika bilgilendirmeyi amaçlıyoruz." "Misyonumuz, Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmeye ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyona yanıt vermeye kararlıdır. Türkiye'nin kendisini demokrasinin ve kültürel özgürlüğün temel ilkelerine yeniden adayarak bir kez daha güvenilir bir bölgesel ve uluslararası ortak olabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla, diyalog ve savunuculuk yoluyla demokratik reformu teşvik ederek ileriye doğru açık bir yol sağlamayı umuyoruz."