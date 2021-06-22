İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Erzurum'da bugün sabah saat 06.00'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve hakkında daha önce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı beyanı bulunan ve çeşitli örgütsel vazifeler üstlendiği belirlenen, aralarında avukat, kamudan ihraç mühendis, öğretmenler ile aktif kamu personelleri ve farklı meslek gruplarından olan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.