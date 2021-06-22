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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Erzurum'da bugün sabah saat 06.00'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve hakkında daha önce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı beyanı bulunan ve çeşitli örgütsel vazifeler üstlendiği belirlenen, aralarında avukat, kamudan ihraç mühendis, öğretmenler ile aktif kamu personelleri ve farklı meslek gruplarından olan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan baskınlarda 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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