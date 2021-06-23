Ünlü doktor Mehmet Öz ve Haluk Bilginer'den koronavirüs aşısı mesajı

DR. MEHMET ÖZ: PANDEMİNİN SONUNU GETİRMEK İÇİN...

Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz de videoda pandeminin sonunu getirmek için mutlaka aşı olunması gerektiğine dikkat çekiyor ve ''Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım'' ifadelerini kullanıyor.