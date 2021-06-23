Ünlü doktor Mehmet Öz ve Haluk Bilginer'den koronavirüs aşısı mesajı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz ve usta oyuncu Haluk Bilginer vatandaşlara koronavirüs aşılarının yaptırılması için çağrıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videolarda koronavirüs aşısının salgına karşı en etkili güç olduğu vurgulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öz ve Bilginer'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.
BİLGİNER: ALKIŞLAR BİZE DEĞİL, AŞI OLANLARA...
Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs aşısı kamu spotu videosunda ünlü oyuncu Haluk Bilginer, "Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…" diyor.
DR. MEHMET ÖZ: PANDEMİNİN SONUNU GETİRMEK İÇİN...
Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz de videoda pandeminin sonunu getirmek için mutlaka aşı olunması gerektiğine dikkat çekiyor ve ''Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım'' ifadelerini kullanıyor.
BAKAN KOCA: AŞI OLANLARIN BİRBİRİNE GÜVENİ ARTAR
Bakan Koca, ayrıca herkese aşı olması yönünde çağrı yaparak ''Aşı olanların birbirine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım'' dedi.
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