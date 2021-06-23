25 yaş üstü aşılama başladı mı? BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, e-Nabız, MHRS...

GÖNÜLLÜLER 18-55 YAŞ ARALIĞINDA, KOVİD-19 GEÇİRMEMİŞ, AŞI YAPTIRMAMIŞ KİŞİLERDEN SEÇİLDİ

Yerli aşı "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.

Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.