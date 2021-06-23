25 yaş üstü aşılama başladı mı? BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, e-Nabız, MHRS...
25 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini açıklamıştı. Bu yaş grubundaki vatandaşlar, bugünden itibaren randevuların alabilecekler. Aşı randevusu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 25 yaş üstü aşılama başladı mı? e-Devlet, e-Nabız, MHRS ile BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte haberin detayları...
MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı. Salgının bitmesi için büyük aşılama süreci büyük önem arz ediyor. 25 yaş ve üzerindekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabilecek. Peki, e-Devlet, e-Nabız, MHRS ile BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilenler...
25 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?
Bugünden itibaren 25 yaş üstü vatandaşlar randevu alarak aşı olabilecekler.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.
* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.
* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.
18 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Başkan Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili son gelişmeleri aktardı. 18 yaş üstüne aşılama sürecine geçileceğini bildiren Başkan Erdoğan konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
18 yaş üstü aşı randevusu için tarih henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından birkaç hafta içerisinde açıklanması beklenen aşı randevu takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
'TURKOVAC'IN FAZ-3 ÇALIŞMASI 40 BİN 800 GÖNÜLLÜYLE YÜRÜTÜLECEK
Türkiye'de devam eden 18 yerli aşı çalışması içerisinde ileri aşamadaki, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması aşamasına geçildi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığının e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar 846 bin 451 başvuru alındı. Belirlenen tıbbi kriterleri sağlayan aday gönüllü sayısı ise 40 bin 822 oldu.
GÖNÜLLÜLER 18-55 YAŞ ARALIĞINDA, KOVİD-19 GEÇİRMEMİŞ, AŞI YAPTIRMAMIŞ KİŞİLERDEN SEÇİLDİ
Yerli aşı "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.
Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.
Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden karşılarına çıkan, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.
Bu kapsamda başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve dışındaki 40 bin 800 gönüllünün yerli aşının Faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.
İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.
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