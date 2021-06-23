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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gazeteci Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun telefonu

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Giriş: 23.06.2021 23:37
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftçiliğindeki yıkım çalışmalarını takip ettiği esnada Türkkan'ın 4 çalışanı tarafından feci şekilde darp edilen muhabir Mustafa Uslu'yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Altun telefonda "Ben İletişim Başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Gerçekten çok büyük bir soğukkanlılıkla bu vahşete karşı kalmışsınız. Onun için de sizi tebrik ediyorum. Siz gözünüzü budaktan sakınmayın. Hiç tedirginliğiniz, korkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.
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