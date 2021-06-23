Pazar yasakları ne zaman kalkacak? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle tamamen kaldırıldı. Hafta içi ve hafta sonu (Pazar) sokağa çıkma yasağında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, kabine toplantısına odaklanmıştı. İşte, Pazar yasakları ne zaman kalkacak? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bu pazardan sonra...

Kademeli normalleşme adımları ilan edilen sokağa çıkma yasağı saatleri 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılıyor ancak o tarihe dek haftanın altı günü sokağa çıkma yasağı 22:00 – 05:00 saatleri arasında, pazar günü ise tam gün uygulanmaya devam edecek.