Pazar yasakları ne zaman kalkacak? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bu pazardan sonra...
Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Haziran akşamı yaptığı son dakika açıklaması ile Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle tamamen kaldırıldı. Hafta içi ve hafta sonu (Pazar) sokağa çıkma yasağında bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyordu. İşte, Pazar yasakları ne zaman kalkacak? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bu pazardan sonra...
Pazar yasakları ne zaman kalkacak? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle tamamen kaldırıldı. Hafta içi ve hafta sonu (Pazar) sokağa çıkma yasağında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, kabine toplantısına odaklanmıştı. İşte, Pazar yasakları ne zaman kalkacak? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bu pazardan sonra...
Kademeli normalleşme adımları ilan edilen sokağa çıkma yasağı saatleri 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılıyor ancak o tarihe dek haftanın altı günü sokağa çıkma yasağı 22:00 – 05:00 saatleri arasında, pazar günü ise tam gün uygulanmaya devam edecek.
HAFTA SONU YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri corona virüsü salgını oldu. Toplantıda bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusu görüşüldü.
* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
* Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
* Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
* HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır.
* Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.
* Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
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