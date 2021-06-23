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Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

AK Partili milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Öte yandan Bakan Koca, 80'den fazla ülkede görülen Delta varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen Delta varyantını milletvekillerine anlattı.

Bakan Koca, milletvekillerine Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi.

Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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