ABD'nin en yetkili isminden 'Delta' uyarısı: En büyük tehdit

Beyaz Saray Kovid-19 brifinginde açıklama yapan Fauci, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve DSÖ tarafından Delta adı verilen varyantın dolaşımda olan diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğunun altını çizdi.