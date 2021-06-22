7 soruda Delta varyantı! Türkiye'de son durum ne? SinoVac ve BioNTech aşılarının koruyuculuğu var mı?

AŞIDAN SONRA KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN EKSTRA YAPILABİLECEK BİR ŞEY VAR MI?

"1,5 metre mesafe, el yıkama, maske takma ve havalandırma gibi kurallara aynen devam etmek gerekiyor. Unutmayın ki aşılı olsanız dahi virüs alabilir, hastalığı hafif semptomlarla geçirebilirsiniz. Az da olsa bulaştırıcı olma ihtimaliniz de var. Ayrıca aşı olmayan, yaygın genç nüfus var. Hele de bizde diğer ülkelerden de fazla.