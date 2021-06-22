7 soruda Delta varyantı! Türkiye'de son durum ne? SinoVac ve BioNTech aşılarının koruyuculuğu var mı?
Hindistan varyantı olarak bilinen Delta varyantı, dünyaya korku salıyor. İngiltere'yi felce uğratan Delta varyantı, Almanya, Fransa, Rusya, İspanya'yı da alarma geçirdi. Peki 80'den fazla ülkede görülen Delta varyantıyla ilgili son durum ne? SinoVac ve BioNTech aşılarının bu varyanta karşı koruyuculuğu var mı? İşte 7 soruda Delta varyantı...
DELTA VARYANTI YENİ Mİ BULUNDU?
Hürriyet'in haberine göre, Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Delta varyantının yeni olmadığını, varyantlara Yunan harflerinin verildiğini belirtti. Kömürcüoğlu, "Biz Delta varyantını aslında Hindistan varyantı olarak biliyoruz ama 1 Haziran itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü değişikliğe gitti ve varyant isimlerini Yunan alfabesinden harflerle değiştirdi. İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak anılıyor artık" dedi.
DELTA VARYANTI DAHA MI BULAŞICI?
Delta varyantının 'çift mutasyonlu' olduğunu vurgulayan Kömürcüoğlu, "Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa'ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı" dedi.
Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu'nun Delta varyantı ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle;
BELİRTİLERİ NELER? FARKLILIKLAR SÖZ KONUSU MU?
"Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor"
ÜLKEMİZDE UYGULANAN BİONTECH VE SİNOVAC AŞILARINDAN KAÇABİLİR Mİ?
"Maalesef Sinovac ile ilgili elimizde çok veri yok. Singapur'dan gelen bazı verilere göre aşı Delta virüse karşı 25'te 1 etkili gibi. Pfizer-BioNTech aşısı en etkili olanı gibi... İlk dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 94, iki dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 96 etkili olan aşının, Delta varyantına karşı ise bir dozdan sonra yüzde 36, iki dozdan sonra yüzde 88 etkili olduğu tespit edildi.
Türkiye'de sağlık çalışanları biliyorsunuz ocak ayında Sinovac ile aşılandı, 3. doz zamanı geldi. O nedenle tüm varyantlara karşı daha etkili olduğu gözlemlenen BioNTech ile bir 'pekiştirme' dozunun daha uygun olacağı söylenebilir"
SALGINDA 4. DALGA MI?
"Dünya genelinde korkulan bu maalesef. İngiltere normalleşmeyi 1 ay daha erteledi. Yasakları kaldırmıyor. Vakalarda son bir haftada yüzde 79'luk artış olduğu belirtiliyor. Fransa, İngiltere'den gelecek olanlara karantina uygulanması kararı aldı. Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği Moskova'da an itibarıyla 9 bin 120 Covid-19 vakası görüldü. Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3'e katlandı.
Biz de sonbahar ile viral enfeksiyon dönemine gireceğiz. O zamana kadar aşılamaları tamamlayabilir, toplumsal bağışıklık oranlarını yakalayabilirsek en az hasarla bunu atlatabiliriz. Umuyorum, bu hızla gidersek, ülkemizde 4. piki görmeyiz ya da belki çok küçük bir artış ile bu zorlu süreci tamamlarız."
AŞIDAN SONRA KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN EKSTRA YAPILABİLECEK BİR ŞEY VAR MI?
"1,5 metre mesafe, el yıkama, maske takma ve havalandırma gibi kurallara aynen devam etmek gerekiyor. Unutmayın ki aşılı olsanız dahi virüs alabilir, hastalığı hafif semptomlarla geçirebilirsiniz. Az da olsa bulaştırıcı olma ihtimaliniz de var. Ayrıca aşı olmayan, yaygın genç nüfus var. Hele de bizde diğer ülkelerden de fazla.
Kuralları hiçe saymak için çok erken. Yüzde 70 üzeri toplumsal bağışıklık olacak ki belki o zaman maske-mesafe-hijyeni bırakacağız... Henüz o aşamaya gelmedik! Yine erken bir şekilde gevşedik! Kendimizi ve yakınlarımızı korumak istiyorsak bunlara dikkat etmek şart! Yayılmanın durdurulması için varyantın olduğu bölgelere seyahat etmekten de kaçınılmalı"
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