Delta paniği dünyayı sardı! BioNTech varyanta karşı etkili mi? Uğur Şahin'den flaş açıklama

Başta İngiltere, ABD ve Rusya olmak üzere neredeyse tüm ülkelerde hızla yayılan ve yeni Kovid-19 vakalarında en çok görülen varyant olmaya başlayan Delta için en çok merak edilen sorulardan biri aşıların etki oranının varyant karşısında azalıp azalmayacağı geliyor.