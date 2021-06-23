Delta paniği dünyayı sardı! BioNTech varyanta karşı etkili mi? Uğur Şahin'den flaş açıklama
İngiltere'yi felce uğratan Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde de alarm veren Delta varyantı, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. DSÖ tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan Delta varyantı konusunda Uğur Şahin'den son dakika açıklaması geldi. Peki BioNTech, Delta varyantına karşı etkili mi? İşte detaylar...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), birkaç gün önce yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirmiş, DSÖ'nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirmişti.
Başta İngiltere, ABD ve Rusya olmak üzere neredeyse tüm ülkelerde hızla yayılan ve yeni Kovid-19 vakalarında en çok görülen varyant olmaya başlayan Delta için en çok merak edilen sorulardan biri aşıların etki oranının varyant karşısında azalıp azalmayacağı geliyor.
BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin Delta varyantıyla ilgili en çok merak edilen bu soruya yanıt vererek yüreklere su serpti.
Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri BioNTech-Pfizer korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.
Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla düştüğünü ve yeni varyantların bu süreçle birlikte ortaya çıktığını vurguladı.
Şahin, ABD'li ortakları Pfizer ile 2021 için üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.
Şahin ayın zamanda BioNTech'in teknoloji, üretim ve onay alanlarında esnek süreçler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.
Uğur Şahin, hali hazırda kullanılan aşıları yenilemek ya da oratay çıkan varyantlara göre uyarlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.
BioNTech'in kurucusu bilim insanı "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Öte yandan, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.
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