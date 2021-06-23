KPSS sorularını dağıtmıştı! Firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
Son dakika haberine göre, FETÖ'nün KPSS Çalışma Evleri Sorumlusu ve KPSS sorularının örgüt içinde dağıtılmasında aktif rol oynayan H.D. Ankara'da yakalandı. Firari FETÖ'cünün 2 yıldır evden çıkmadığı belirlendi.
Ankara polisinin FETÖ ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Emniyetin kurduğu özel ekip, FETÖ'nün üst düzey yönetici firari H.D.'yi 2 yıl boyunca dışarıya çıkmadan saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Firari H.D.'nin örgütünün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol aldığı tespit edildi.
Ankara Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibi başarılı operasyona imza attı. Aranma kandı bulunan firari H.D. saklandığı gaybubet evinde yapılan uzun takip çalışması sonucu Keçiören'de yakalandı.
2 YIL SAKLANDIĞI EVDEN HİÇ ÇIKMAMIŞ
FETÖ'cü, H.D. saklandığı gaybubet evinden 2 yıl boyunca hiç dışarı çıkamadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlendi.
KPSS SORULARINI DAĞITMIŞ
Firari H.D.'nin örgütünün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol aldığı tespit edildi. Salih kod adını kullanan H.D.'nin örgüt içerisinde üst konumlarda görev yaptığı ortaya çıktı.