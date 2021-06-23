23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB'den Arnavutköy'de çileden çıkaran hizmet! Halk şoke oldu

CHP'li İBB'den Arnavutköy'de çileden çıkaran hizmet! Halk şoke oldu

Arnavutköy’de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere’nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şaşkınlık geçirdi. Koruma demirleri yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koyuldu.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
ABONE OL
CHP'li İBB'den Arnavutköy'de çileden çıkaran hizmet! Halk şoke oldu

Arnavutköy Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere İBB tarafından restore edildi.

Aylardır süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şoke oldu.

Koruma demirleri derenin içerisine koyuldu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadı.

Mahallede yaşayan ve koruma demirleri ile ilgili konuşan Hüseyin Laloğlu, "Biz buranın kapalı gitmesi ile ilgili defalarca dilekçe verdik. Kapalı olsaydı buraya çöp falan da düşmezdi ama şuanda burada yapılan korkuluklar çok anlamsız yani. Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer neden böyle oldu anlayamadık yani" şeklinde konuştu.

İBB Sözcüsü Ongun’un yeni yalanı İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'UN YENİ YALANI
İstanbul'da İBB rezilliği! İSTANBUL'DA İBB REZİLLİĞİ!
İBB Beşiktaş'taki 150 yıllık anıt çınarı yok etti! İBB BEŞİKTAŞ'TAKİ 150 YILLIK ANIT ÇINARI YOK ETTİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA