Muz yüklü konteynerden 463 kilo kokain çıktı

Bu yakalamanın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Gümrük Muhafaza ekiplerinin yine Mersin'de büyük bir uyuşturucu operasyonuna daha imza attığının ve 463 kilogram kokain ele geçirdiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: