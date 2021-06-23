CHP medyası kara parayla mı fonlandı? Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yazdı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Artı 1 kanalının şu anda Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz (SBK) tarafından kurulduğunu veya finanse edildiğini ileri sürmesi muhalif medyayı bir anda karıştırdı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

Mevlüt Tezel'in yazısı şu şekilde:

Yılmaz Özdil, Artı 1 kanalının şu anda Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz (SBK) tarafından kurulduğunu veya finanse edildiğini ileri sürdü. Uğur Dündar küplere bindi, "Benim cenazeme gelmeyeceksin.

Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" dedi.