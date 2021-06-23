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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hangi konular var? Yeni yaş grubu aşılamaya dahil edilecek mi?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Toplantıda hangi başlıklar masada? Yeni tavsiye kararları alınacak mı? Yeni yaş grubu aşılamaya dahil edilecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hangi konular var? Yeni yaş grubu aşılamaya dahil edilecek mi?

Her hafta koronavirüs salgınındaki seyri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bu haftaki toplantısında aşılama takvimi ve Temmuz ayı normalleşme adımlarının gündemde olması bekleniyor.

A Haber Editörü Arzu Fidanverdi detayları şu şekilde aktardı:

"Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararların detayları bugünkü toplantıda ayrıntılı bir şekilde incelenecek. Yine bunun üzerinden Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerde bulunması bekleniyor. Günden güne azalan vaka sayıları ve artan aşılama programlama çalışmaları da bugünkü toplantıda gündemde olacağını belirtmekte fayda var. Aşılanacak yeni yaş grupları masadaki konulardan. Öte yandan Türkiye yerli aşı çalışmalarında yeni döneme giriyor. Bir diğer gündem konusunun da yerli aşı olacağı konuşuluyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayılarını gösterek haritayı paylaştı.
Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN ÇOK AZALAN İLLER

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli.

Sağlık Bakanlığı 22 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca FAZ 3 aşamasına geçilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

YERLİ AŞIYA İLGİ YOĞUN

Bakan Koca paylaştığı mesajında; "TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.

FAZ 3 ÇALIŞMALARINA GEÇİLDİ

Türkiye'de devam eden 18 yerli aşı çalışması içerisinde ileri aşamadaki, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması aşamasına geçildi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dışarıdan temin edilen aşıları önemli bulduğunu, ancak asıl olanın Türkiye'nin kendi aşısını üretmesi olduğunu dile getirdi.

Salgının ne kadar süreceğinin, ne kadar mutasyon geçireceğinin belirsiz olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak, aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma hususunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bir kez daha bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, bilim insanlarımıza ve üçüncü faz uygulamalarına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Başkan Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu da açıklamıştı.

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