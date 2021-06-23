Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hangi konular var? Yeni yaş grubu aşılamaya dahil edilecek mi?

Toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca FAZ 3 aşamasına geçilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.