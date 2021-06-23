Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık" ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.
Libya konulu ikinci Berlin Konferansı için Almanya'da bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas ile görüştü.
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