Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN