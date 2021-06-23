23 Haziran 2021, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.06.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Libya konulu ikinci Berlin Konferansı için Almanya'da bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

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