Son dakika: Yerli koronavirüs aşısının ismi belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: Faz-3 aşamasına geçildi

Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarının çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini dileyen Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır." dedi.

Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeyde olduğunun altını çizdi.