Kahraman Türk askeri silah arkadaşları zarar görmesin diye bacağını feda etti
Terör örgütü PKK, Irak'ta yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda görevli askerlerimize bombalı drone ile saldırdı. Saldırı fark eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla, arkadaşlarının zarar görmemesi için havadan atılan bombayı ayaklarının arasında sıkıştırdı. Patlama sonrasında kahraman askerin sağ bacağının diz altından koptuğu belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla drone ile yapılan bombalı saldırıda gazi oldu. Bölücü terör örgütü PKK, Irak'ın Hakurk bölgesinde Türk askerine bombalı drone ile saldırı düzenlendi.
Birlikte görevli Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla'nın bacağından yaralanmasına neden olurken diğer silah arkadaşları ise Yayla sayesinde zarar görmedi.
KAHRAMAN UZMAN ÇAVUŞUN SAĞ BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU
Olayın ardından helikopter ile bölgeden alınan kahraman uzman çavuş ardından Fatihler Kışlası'na tahliye edildi, sonrasında ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisine başlanan Yayla'nın sağ bacağının diz altından koptuğu öğrenilirken, yaptığı kahramanlık ile de bir çok silah arkadaşının yaralanmasını önlediği öğrenildi.
"GAZİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ"
Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise olayı duyar duymaz hemen harekete geçtiklerini ve Yayla'nın ailesi ile görüştüklerini ifade etti. Yayla'nın babasının da emekli uzman çavuş olduğunu kaydeden Başkan Kumartaşlı, Yayla'nın hafta içi Ankara GATA'ya sevk edildiğinde kendisini ziyaret edeceklerini belirtti.
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