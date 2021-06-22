Kahraman Türk askeri silah arkadaşları zarar görmesin diye bacağını feda etti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla drone ile yapılan bombalı saldırıda gazi oldu. Bölücü terör örgütü PKK, Irak'ın Hakurk bölgesinde Türk askerine bombalı drone ile saldırı düzenlendi.

Birlikte görevli Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla'nın bacağından yaralanmasına neden olurken diğer silah arkadaşları ise Yayla sayesinde zarar görmedi.