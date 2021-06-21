Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamaları! Pazar kısıtlaması kalktı mı? Kısıtlama saatleri değişti mi? Maske kullanımı zorunlu mu?
Türkiye genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürerken Türkiye bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısından çıkacak kararlara kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında canlı yayında koronavirüse karşı alınan son dakika tedbirlerini açıklıyor. Peki Pazar günü kısıtlaması kalktı mı? Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Maske kullanımı zorunlu mu? Restoran,kafe ve mağazaların çalışma saatleri nasıl oldu? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar kötü olduğunu NATO Zirvesi'nde ifade ettik.
NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip olan Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını yerine getirmiştir.
NATO nice can yakıcı meselede kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır.
Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürmesi imkansızdır.
(Biden ile görüşme) Yeni bir dönemi başlatmak için bir araya geldik.
ABD ile ilişkileri geliştirmeye hazırız.
Biden ile güzel bir iklim yakaladık.
ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız.
Şuşa'nın en kısa sürede yepyeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum.
ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.
Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur.
Uygun fiyatı yem ve hububat satışını Temmuz ayında başlatıyoruz.
Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz.
TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz.
İŞTE YENİ TEDBİRLER
1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebileceğimizi ümit ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
NATO ZİRVESİ
NATO zirvesiyle başlayan, Azerbaycan'daki temaslarımızla devam eden yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bugünkü Kabine toplantısında bu yoğun programlar enine boyuna değerlendirdik. Türkiye, 1952 yılında NATO'ya katılmıştır. Ülkemiz tehditlerle mücadele için NATO üyesi olurken ekonomiden ticarete kadar yeni bir tercihte bulunmuştur. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiştir. Soğuk savaş sonrası bölgesel krizler, terör ve salgın gibi sorunlarla yüzleşirken, NATO'nun önemi bir kez daha görülmüştür. Irak'tan Suriye'ye, Filistin'den Libya'ya kadar can yakıcı durumda NATO kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır.
İttifakın önümüzdeki 10 yılık haritasını oluşturan NATO 2030 sürecini bu bakımdan önemli görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz temaslarda NATO konseptinin askeri ve diğer şartların günümüz durumuna uyması görüşünü paylaştık. NATO'nun sorumluluk alanlarıyla ilgili önceliklerini müttefiklerimize tekrar sunduk.
TÜRKİYESİZ BİR NATO'NUN VARLIĞI MÜMKÜN DEĞİL
İttifakın önümüzdeki 10 yılık haritasını oluşturan NATO 2030 sürecini bu bakımdan önemli görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz temaslarda NATO konseptinin askeri ve diğer şartların günümüz durumuna uyması görüşünü paylaştık. NATO'nun sorumluluk alanlarıyla ilgili önceliklerini müttefiklerimize tekrar sunduk. Suriye'de bir dönem ittifakın en önemli sorunu olarak gösterilen DEAŞ'a karşı tek mücadeleyi yapan Türkiye'yi herkese hatırlattık. Ülkemizin bu gayretine rağmen güney sınırlarımızdaki başka bir terör örgütü üzerinden tehlikeli yapılaşmaların oluşmasına asla izin vermeyeceğimizi hatırlattık. Bu konuda daha samimi ve güçlü katkı beklediğimiz anlattık. Bu zirvede bir kez daha görülmüştür ki Türkiye'siz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi güçtür. Türkiye en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde yalnız bırakılmış olmasına rağmen NATO'nun korunması önemini kabul etmektedir. Bu anlayışla hükümlülüklerimizi yerine getirirken bir kez daha aynı sıkıntıların yaşanmaması için tekliflerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem ittifakla hem de müttefiklerimizle daha yakın ve olumlu işbirliği içinde olacağız.
ABD İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
NATO Zirvesi marjında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok kapsamlı görüşmeleri ele aldık. Zirve günü olan 14 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Şansölyesi Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve son olarak ABD Başkanı Biden ile bir araya geldik. Ayrıca zirve sırasında pek çok ülke temsilcisi ile de görüştük. Sayın Macron, Miçotakis ve Biden ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma konusunda mutabık kaldık. Çözüm yollarını bulma konusunda karşılıklı olarak ifade ettik. Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Biden, görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda bu yöndeki değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı. Sayın Biden ile yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz adına maksimum verime dönüştürmekte kararlıyız. Aramızdaki sorun başlıklarını ise karşılıklı hassasiyetlerimiz, beklentilerimiz içerisinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz. Bu şartla her ülkeyle olduğu gibi ABD ile de yakın müttefiklik ilişkileri geliştirmeye hazırız. ABD ile de olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapısını araladığımıza inanıyoruz.
ŞUŞA EN GEÇ BİR SENEDE YENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞACAK
Azerbaycan'daki programlarımız için Salı günü geç de olsak Bakü'ye ulaştık. Aliyev ile birlikte Şuşa şehrine hareket ettik. Heyet üyelerimizle birlikte Şuşa'ya birlikte giderken savaşın acılarını görme imkanımız oldu. Her tarafın nasıl yıkıldığını, nasıl yakıldığını gördük. Bütün bunlarla beraber bunların kalkıp dünyaya, "Gelin Karabağ'ı görün." Minsk 3'lüsünün buraları tekrar tekrar görün. Altyapının hiç olmadığı ya da tümüyle bozulduğu tarihi ve kültürel mirasların ağaçların yıkıldığı bu güzel coğrafyanın ayağa kaldırılma anına şahit olduk.
TÜRKİYE OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Zor bir coğrafyada başardıkları önemli işleri görünce ülkemiz adına gurur duyduk. Bu bölgenin en geç 1 yıl içinde tamamen yeni bir çehreye kavuşmuş olacağına inanıyorum. Şuşa Karabağ savaşında en son kurtarılan yerlerden biridir. Azerbaycan tarihine damga vurmuş pek çok sanat, bilim erbabı Şuşa'dan çıkmıştır. Yüzlerce tarihi eser bölgeye vurulan Türk mührünü kazımak için vandalca ortadan kaldırılmıştır. Yıllarca vatan hasreti çeken muhacir kardeşlerimizin en kısa sürede evlerine dönmeleri için Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Aliyev'le birlikte imzaladığımız Şuşa beyannamesi ile ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Şuşa başkonsolosluğumuzun en kısa sürede açılmasından gündemimizdeki her bir başlığı hızla hayata geçireceğiz. Çarşamba günü de Azerbaycan Milli Meclisi'ne misafir olduk. Azerbaycan'ın hep yanında olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Karabağ zaferinin Azerbaycan için ne anlam ifade ettiği önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacaktır.
Ayrıntılar geliyor...
NELER BEKLENİYOR?
Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.
Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek.
1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak.
İllerin 5-11 Haziran'daki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Kars 129,51, Bolu 107,05, Eskişehir 99,79, Gümüşhane 98,8, Tokat 97,51, Erzurum 95,08, Ankara 94,87, Sivas 88,85, Erzincan 88,3, Kütahya 88,26, Kayseri 86,46, Çorum 80,36, Rize 80,15, Ağrı 80,12, Bitlis 76,64, Isparta 76,54, Zonguldak 74,76, Düzce 74,3, Kastamonu 70,41, Yozgat 66,33, Bilecik 66,3, Çankırı 66, Trabzon 65,65,
Bartın 64,33, Kocaeli 62,49, Sakarya 62,15, Niğde 61,31, Ordu 59,76, Bayburt 58,6, Kırklareli 58,05, Kırşehir 56,78, Malatya 55,82, Afyonkarahisar 55,37, İstanbul 55,2, Kırıkkale 54,9, Diyarbakır 52,88, Elazığ 52,55, Muş 52,54, Giresun 52,15, Balıkesir 51,92, Tekirdağ 49,86, Denizli 49,48, Karaman 49,43, Bursa 49,29, Konya 49,29, Samsun 46,6, Ardahan 45,76, Artvin 44,84, Siirt 44,4, Uşak 42,23, Batman 41,59, Karabük 41,05, Çanakkale 39,7, Nevşehir 39,68, Hakkari 39,57, Van 37,85,
Gaziantep 37,84, Mardin 37,79, Burdur 37,07, Aksaray 34,99, Manisa 34,95, Yalova 33,69, Muğla 33,37, Şanlıurfa 33,14, Sinop 32,8, İzmir 32,04, Amasya 30,7, Bingöl 30,52, Kilis 28,71, Antalya 28,49, Tunceli 22,77, Şırnak 21,57, Kahramanmaraş 19,35, Adıyaman 18,34, Iğdır 16,89, Aydın 16,53, Mersin 16,48, Edirne 16,43, Adana 7,7, Osmaniye 7,66, Hatay 5,97."
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 213 bin 297 testte 5 bin 91 vaka, 409 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, toplam vefat sayısı 49 bin 185, toplam ağır hasta sayısı 813, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 232 bin 638 oldu.
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