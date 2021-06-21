Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamaları! Pazar kısıtlaması kalktı mı? Kısıtlama saatleri değişti mi? Maske kullanımı zorunlu mu?

DÜNÜN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 213 bin 297 testte 5 bin 91 vaka, 409 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, toplam vefat sayısı 49 bin 185, toplam ağır hasta sayısı 813, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 232 bin 638 oldu.