Beylikdüzü’nde isyan ettiren altyapı çalışması! "Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın”





"SADECE İKİ GÜN YIKAMA YAPILDI"

Çalışmaların başladığı günden bu yana verdiği mücadeleyi anlatan Ferdi Erdoğan, "Bu bölgede yaklaşık dört ay önce İSKİ tarafından altyapı çalışması başladı. Ama bu çalışmalar sırasında etrafa çok fazla toz, duman ve çamur yayıldı. Bu durum bizleri çok olumsuz yönde etkiledi. Durum böyle olunca ben ilk önce Beylikdüzü Belediyesini aradım ve yardım istedim. Bana çalışmayı yapan yüklenici firmayı aramam gerektiğini söylediler ve bende bunun üzerine firmayı aradım. Firma yetkilisi 'abi orayı her gün yıkattıracağım' dedi ama bir gün dahi gelmedi. Daha sonra belediyeyi aradım ama onlarda herhangi bir temizlik çalışması yapmadı. Bende Sayın İmamoğlu'na sosyal medyadan durumu anlatan bir mesaj attım ve mesaj sonrası sadece iki gün yıkama aracı geldi. Bu anlattığım olaylar yaklaşık iki ay önce yaşandı ve o günden bu yana her gün kendi çabalarımla durumun düzelmesi için uğraşıyorum. Artık elime hortumu alıp ben sokakları yıkıyorum. Hatta bu duruma tepki bile gösterdiler, bir vatandaş geldi ve 'yolu neden yıkıyorsun' dedi ve beni zabıtaya şikayet etti. Gelen zabıta ekipleri de beni uyardı 'yolları yıkayamazsın, yasal değil' dedi. Yani anlayacağınız ben belediyenin yapması gereken işi yaptım ama karşılığında suçlu duruma düştüm" diye konuştu.