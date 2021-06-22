Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar







"AZ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KADERLERİNE TERK EDİLDİ"

Bilhassa küresel sistemin çeperinde yer alan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Aynı kayıtsızlığın salgına karşı en önemli silahımız olan aşı meselesinde de sergilendiğine şahit oluyoruz. Dünyanın 100'e yakın ülkesinin halen ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Üstelik yapılan analizler 2023 yılına kadar 85 yoksul ülkenin aşıya erişim imkanı bulamayacağını işaret ediyor. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatan salgın, ne yazık ki küresel dayanışma açısından bir fırsata tahvil edilemedi.

Aşı ve ilaç adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, küresel ekonomik canlanmanın da mümkün olmayacağını biliyoruz.

"158 ÜLKE VE 12 ULUSLARARASI KURULUŞA TIBBİ MALZEME DESTEĞİNDE BULUNDUK"

Türkiye olarak bu hassas dönemde sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık. "Dost kara günde belli olur" diyerek, 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bir taraftan farklı kaynaklardan temin ettiğimiz aşıları vatandaşlarımıza uygularken, diğer taraftan da henüz aşıya ulaşamamış dost ve kardeş ülkelere yardımcı olmaya çalışıyoruz.