22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Turizmde KDV indirimi desteği 1 ay daha uzatıldı

Son dakika haberine göre; sektörüne yönelik (KDV) indirimi desteğinde sürenin 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Son dakika: Turizmde KDV indirimi desteği 1 ay daha uzatıldı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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