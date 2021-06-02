02 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: KDV ve stopaj indirimi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Son dakika: KDV ve stopaj indirimi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Son dakika haberine göre, KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. Karar yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
ABONE OL
Son dakika: KDV ve stopaj indirimi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Buna göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA