İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar başta olmak üzere Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda narkotik ekipleri 42 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.