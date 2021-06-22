22 Haziran 2021, Salı
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İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre; 'un , , , , ve ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta olmak üzere , , , ve 'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda narkotik ekipleri 42 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.





32 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken özel harekat timleri de sokak başları ve bina girişlerinde güvenlik önlemi aldı. Adreslere giren ekipler uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalarda tabanca, farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Arama sonrasında hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 32'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 'ne götürüldü.



İŞHANINDA 1 GÖZALTI
Operasyon kapsamında Bağcılar 'nde bir iş hanının girişindeki adrese baskın yapıldı. Uzun süre adreste arama yapan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü. Aramalara uyuşturucu maddeye duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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