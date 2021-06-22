İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberine göre; İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar başta olmak üzere Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda narkotik ekipleri 42 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
32 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken özel harekat timleri de sokak başları ve bina girişlerinde güvenlik önlemi aldı. Adreslere giren ekipler uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalarda tabanca, farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Arama sonrasında hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 32'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İŞHANINDA 1 GÖZALTI
Operasyon kapsamında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bir iş hanının girişindeki adrese baskın yapıldı. Uzun süre adreste arama yapan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü. Aramalara uyuşturucu maddeye duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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