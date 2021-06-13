13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Son dakika haberleri... , sınırında, aralarında bültenle aranan teröristin de olduğu 12 kişinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında, aralarında kırmızı bültenle aranan teröristin de olduğu 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay'da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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